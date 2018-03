Dambovita: Un tanar fara permis care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni si a fugit, prins de politie. Victima a murit la spital 

Un tanar fara permis de conducere care joi a accidentat grav o femeie pe o trecere de pietoni din Gaesti si a fugit, abandonand masina, a fost prins si retinut, a anuntat, vineri dimineata, Politia Dambovita, potrivit news.ro. De asemenea, politistii precizeaza ca femeia accidentata a murit in cursul noptii, la spital.

Potrivit Politiei Dambovita, tanarul a fost prins la aproximativ o ora de la producerea accidentului, fiind dus la audieri. Vineri dimineata, el a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cursul zilei va fi dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva.

De asemenea, Politia Dambovita precizeaza ca femeia in varsta de 40 de ani accidentata grav pe trecerea de pietoni a decedat in cursul noptii de joi spre vineri, la spital.

Accidentul a avut loc joi, cand tanarul, in varsta de 20 de ani, fara permis de conducere, a accidentat grav o femeie pe o trecere de pietoni din Gaesti si a fugit, masina fiind gasita abandonata in zona localitatii Mogosani. Femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.