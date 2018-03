R. Moldova: O scoala a semnat un act de ReUnire cu Romania

Declaratia a fost semnata de catre directoarea scolii, Olga Catrinescu, si de alte sapte cadre didactice."Avand in vedere faptul ca actuala Republica Moldova a fost constituita nelegitim de catre regimul de ocupatie sovietic, din trupul Basarabiei romanesti, rapita in iunie 1940 de catre URSS, consideram ca revenirea la sanul patriei mama, Romania, este o dorinta fireasca si legitima. Suntem, de asemenea, ferm convinsi ca numai intr-o Romanie reintregita, membra a UE si NATO, vom reusi sa ne faurim o viata mai buna pentru noi si pentru urmasii nostri", se arata in textul Declaratiei de Unire.Numarul localitatilor care au semnat actul simbolic privind ReUnirea a ajuns la 104 dupa ce autoritatile din Budesti, municipiul Chisinau au decis sa adopte actul.