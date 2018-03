Procurorul general din Ucraina il investigheaza pe Elliot Broidy, lobbyistul american care l-a adus pe Dragnea langa Trump

Potrivit contractului de 12 pagini, ce pare sa fi fost semnat de Broidy, acesta a avut rol de “promovare politica” a unei banci rusesti, VTB, ce se afla acum sub sanctiunile internationale.Contractul este datat iunie 2014, cu doar cateva saptamani inainte ca VTB sa intre pe lista neagra a SUA si UE dupa ce Rusia a invadat Crimeea. Vladimir Putin este invitat de anoare in fiecare an la conferinta investitorilor VTB Bank.Documentul ridica intrebarea daca Broidy a incalcat legea Foreign Agents Registration Act din SUA. Aceasta prevede ca cei care reprezinta intereselor altor tari trebuie sa-si dezvaluie legatura cu guvernul respectiv sa sa furnizeze informatii despre activitatea lor si date financiare. Amintim ca firma americana Circinus, detinuta de Elliot Broidy , cel care l-a invitat pe Liviu Dragnea in ianuarie 2017 la ceremonia de investire a presedintelui Donald Trump, a semnat in secret pe data de 1 februarie, un acord cu Romarm, fara presa si comunicate oficiale