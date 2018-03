Opt judete sunt sub cod galben de ceata

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10.00 sunt sub cod galben de ceata judetele Ialomita, Valcea, Gorj (zona joasa), Prahova, Arges, Dambovita.Pana la ora 9.00 sunt sub cod galben de ceata judetele Arad si Timis.In aceste zone, vizibilitatea va fi redusa local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.De asemenea, Centrul Infotrafic a informat ca pe autostrada A1 Bucuresti- Pitesti, pe anumite portiuni, ceata reduce vizibilitatea sub 150 de metri.