Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua; patru rauri au depasit cota de atentie in ultimele ore si zeci de gospadarii si hectare de teren au fost inundate

Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben sau portocaliu de inundatii pana vineri la ora 12.00, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman, toate structurile cu responsabilitati in gestionarea inundatiilor sunt pe teren."Personalul institutiilor cu responsabilitati in gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii au fost si sunt in continuare in teren, actionand pentru rezolvarea problemelor aparute la nivelul localitatilor in vederea diminuarii pagubelor si restabilirii starii de normalitate", se arata in coomunicat. Potrivit documentului, patru rauri au depasit in ultimele ore cota de atentie, chiar si cu 38 de centimetri.In ultimele ore mai multe rauri s-au revarsat, inundand gospodarii, anexe, drumuri si terenuri. Astfel, in comuna Didesti, cu cele 3 sate apartinatoare (Insuratei, Satu Nou si Didesti), revarsarea raului Tecuci a dus la inundarea a 8 curti, 100 de metri dintr-un drum comunal, zece hectare de teren arabil si 11 de pasuni. In Comuna Balaci, revarsarile raurilor Burdea si Tecuci au produs, de asemenera, efecte, fiind vorba de inundarea a 8 anexe, 13 podete, 4 kilometri de drumuri stradale; 70 de hectare de teren agricol si 20 de hectare de pasuni.In comuna Dobrotesti, sat Merisani, apele raului Tecuci au inundat 4 anexe gospodaresti. "In continuare, cea mai dificila situatie se regaseste in localitatea Draganesti Vlasca, unde apa a inundat in aceasta dimineata DJ 503, pe o distanta de cca. 200 m, cu o adancime de aproximativ 40 de cm, precum si DN6 ( E70), pe o lungime de 100 de metri, cu o adancime de cca. 25 cm., circulatia desfasurandu-se cu greutate.Din aceasta cauza, DJ 503 s-a inchis pe acel sector de drum, fiind stabilita ca ruta ocolitoare DC 18 - Draganesti Vlasca - Comoara - Botoroaga - Videle, iar pe DN 6 (E70) este restrictia pentru autovehicule a fost marita, pana la 7,5 t, circulandu-se alternativ, pe un singur sens", se mai arata in comunicat. Mai multe bazine hidrografice din judetul Teleorman sunt sub cod portocaliu pana vineri la ora 12.00, in timp ce altele sunt sub cod galben, pana la ora 18.00.