Ambasadoarea Frantei in Romania: Faptul ca aveti o femeie prim-ministru va genera ambitii pentru femei in politica

Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a declarat joi ca Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor si ca ocuparea functiei de prim-ministru al tarii de catre o femeie este un semnal puternic care va genera ambitii pentru femei in politica, relateaza News.ro.





Dupa intalnirea "Egalitatea intre femei si barbati: Provocari in 2018", care a avut loc la Facultatea de Drept, ambasadoarea Michele Ramis a declarat: "Cred ca faptul ca aveti o femeie prim-ministru e un semnal puternic, ca asta va genera ambitii pentru femei in politica, in sensul de a le dezinhiba. Cred ca este un semnal foarte puternic faptul ca Romania are o femeie-om politic in acest post si sunt sigura ca asta va insemna si un progres pentru tinerii romani".





Despre prezenta femeilor in Parlament, ea este de parere ca Romania "poate progresa".





"Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor in viata economica si cea politica. Noi lucram bine cu autoritatile romane si impartasim experiente, pentru a identifica impreuna obstacolele, pentru a lua lucuri care merg la voi si pe care sa le folosim la noi. Cred ca exista o vointa de a actiona in acest sens", a adaugat Ramis.





La intalnirea la care au participat si Rana Mokaddem, ambasadoarea Libanului in Romania, Boutheina Labidi, ambasadoarea Tunisiei in Romania, Stella Ronner -Grubacuc, ambasadoarea Olandei in Romania, si Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei in Romania, diplomatul francez a precizat si faptul ca toate drepturile obtinute de femeile din lume pana la acest moment pot fi in pericol.





"Lupta aceasta nu trebuie sa inceteze niciodata. Trebuie sa actionam pentru ca legile sa se aplice", a adaugat ea.





Michele Ramis a vorbit si despre Strategia Internationala pentru Egalitatea intre Femei si Barbati 2018 - 2022, care a fost lansata joi dimineata, la Paris.





Inegalitatile dintre femei si barbati persista in intreaga lume si chiar se agraveaza in unele cazuri, a motivat ambasadoarea. In aceasta situatie, Franta consolideaza coerenta si eficienta asa-numitelor actiuni "de gen" in politicile sale de asistenta pentru dezvoltare, precum si in actiunile sale pe plan extern.





A treia strategie internationala pentru egalitatea intre femei si barbati 2018-2022 este un instrument menit sa coordoneze actiunile in urmatorii cinci ani si sa imbunatateasca situatia femeilor din intreaga lume.





Prin aceasta, Emmanuel Macron face ca egalitatea intre femei si barbati sa fie principala cauza a mandatului sau.





Cele cinci domenii de interventie ale Strategiei Internationale a Frantei au ca scop punerea problemei egalitatii intre femei si barbati in centrul dispozitivelor Ministerului pentru Europa si Afaceri Externe: cooperarea pentru dezvoltare, diplomatia economica, cea de influenta, diplomatia culturala si educationala.





Potrivit cifrelor oferite de Ionela Baluta, decanul Facultatii de Stiinte Politice din cadrul Universitatii din Bucuresti, prezenta la eveniment, in anul 2017, femeile ocupau 5,1% dintre posturile cu putere de decizie in companii.





La nivel european, in 2015, Romania ocupa ultimul loc in indexul egalitatii de gen, iar in 2017, antepenultimul loc.