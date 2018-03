Ancheta la Ambulanta Arges, dupa ce o asistenta care a intervenit in cazul unei agresiuni a preluat agresorul si nu a solicitat un alt echipaj pentru victima

Conducerea Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Arges a inceput o ancheta administrativa dupa ce, joi, o asistenta care a intervenit in localitatea Calinesti, unde un barbat si-a injunghiat concubina, a preluat agresorul care a incercat sa se sinucida, infigandu-si cutitul in piept, si a lasat la fata locului victima, care era intr-o stare mai putin grava. Conducerea SAJ Arges spune ca asistenta ar fi trebuit sa solicite un alt echipaj pentru femeia agresata, lucru pe care nu l-a facut, scrie News.ro.





Potrivit sefului SAJ Arges, Marian Hiru, conducerea acestei institutii a solicitat demararea unei ancnete administrative in cazul unui echipaj medical care joi a intervenit in localitatea Calinesti, acolo unde un barbat si-a injunghiat concubina si apoi a incercat sa se sinucida.





Autoritatile au fost anuntate despre acest caz de catre un barbat care a sunat la 112 si a anuntat ca vecinii lui se bat. In momentul in care un echipaj medical de tip B2 cu asistent si ambulantier a ajuns la fata locului, cadrele medicale au constatat ca este vorba despre o femeie de 47 de ani care fusese injunghiata in spate si in zona cervicala de catre concibunul sau care ulterior a incercat sa se sunucida infingandu-si un cutit in piept.





Seful SAJ Arges a declarat ca initial femeia agresata a refuzat asistenta medicala si la insistentele asistentei aceasta a acceptat pansarea plagilor care sangerau.





Ulterior, asistenta l-a preluat pe barbat, care era in stare mai grava si foarte agresiv. Pe drum, barbatul a agresat-o pe asistenta, si-a smuls perfuzia si a incercat sa fuga din ambulanta.





La peste o ora dupa ce barbatul a fost preluat, vecinii au sunat din nou la 112 pentru a cere interventia unui alt echipaj pentru femeia agresata, care continua sa sangereze. Aceasta a fost preluata de un alt echipaj si dusa la spital, unde a fost supusa unei interventii chirurgicale.





Marian Hiru a declarat ca asistenta de pe echipajul care l-a preluat pe agresor nu a respectat protocolul pentru ca nu a solicitat interventia unui alt echipaj care sa o preia pe femeia agresata.