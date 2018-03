Kelemen Hunor, despre ideea liniei de mare viteza Bucuresti-Budapesta: Este un lucru extrem de bun care se poate face doar daca exista vointa politica

Intrebat daca proiectul unei linii feroviare de mare viteza Bucuresti-Budapesta este fezabil, Kelemen Hunor a raspuns:"Eu cred ca da, pe termen lung. Nu se poate realiza foarte repede, dar pe termen lung da. Daca ne gandim cum se schimba lumea in jurul nostru, daca ne gandim ca Portul Constanta pe de o parte, porturile grecesti au devenit extrem de importante si vor deveni si mai importante pentru marfuri, pentru o intrare in UE, atunci trebuie construite si infrastructura feroviara si infrastructura rutiera pentru a ajunge de exemplu de la Constanta, Bucuresti si pana in Europa Centrala si Europa de Vest si invers. Deci din acest punct de vedere este un lucru extrem de bun. Se poate face. Doar daca nu ai vointa politica nu se poate face"."Din pacate, in Romania, se pune tot timpul problema ca spunem lucruri extrem de interesante, dar nu suntem in stare sa le realizam. Eu am spus ca in 100 de ani nu am fost in stare sa strapungem Carpatii cu o infrastructura rutiera, cu autostrazi. Acest lucru nu inseamna ca in 2018 nu ar trebui sa punem serios problema daca vrem sa construim in aceasta tara ceva sau nu. E fezabil pe termen lung, nu de azi pe maine, zic eu si voi sustine unde pot si cu fortele mele modeste", spune liderul UDMR.Intre Cluj si Budapesta sunt 400 km, iar trenul face in prezent opt ore. Intre Bucuresti si Budapesta sunt 850 km si trenurile fac 15 ore.