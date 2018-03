CCR: Articol care reglementeaza evaluarea activitatii profesionale a functionarilor din sistemul penitenciar - neconstitutional

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit joi ca sunt neconstitutionale prevederile articolului din Legea care reglementeaza evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, relateaza Agerpres.





Potrivit unui comunicat al CCR, plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor articolul 23 din Legea 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 264 din 10 aprilie 2014, avand urmatorul continut: "Evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se face anual, pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administratia Nationala a Penitenciarelor si aprobate prin ordin al ministrului Justitiei".





"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile articolului 23 din Legea numarul 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor sunt neconstitutionale", se mentioneaza in comunicat.





In motivarea solutiei de admitere, Curtea a constatat ca dispozitiile articolul 23 din Legea 293/2004, prin trimiterea la acte administrative cu forta juridica inferioara legii, care sa reglementeze, in absenta unor norme cu forta juridica a legii organice, evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, incalca prevederile cuprinse in articolul 73 alineatul (3) litera j) din Constitutie.





De asemenea, arata sursa citata, prevederile analizate contravin si articolului 1 alineatul (4) din Constitutie, referitor la principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, prin delegarea unei competente ce apartine in exclusivitate legiuitorului catre un membru al Guvernului, precum si articolului 1 alineatul (5) din Constitutie, in componenta sa referitoare la previzibilitatea legii.





Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei de judecata care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Tribunalului Dolj - Sectia contencios administrativ si fiscal. Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.