Klaus Iohannis despre cazul Sebastian Ghita: Nu cred ca e treaba presedintilor sa se ocupe de cei care fug de justitia din Romania

Intrebat de reporterul TVR daca a discutat cu Alexandar Vucik despre solutii pentru a grabi extradarea lui Sebastian Ghita din Serbia in Romania, Iohannis a spus: "Nu am discutat, dar pe urma am aflat ca vor fi intrebari pe aceasta tema. L-am intrebat si mi-a spus ca nu stie, dar se va da un verdict, mai mult nu a putut sa-mi spuna".La randul sau, presedintele sarb a spus ca "eu nu am prea multe date in acest sens, dar organele juridice se ocupa de aceasta chestiune. Cand domnul presedinte mi-a pus aceasta intrebare, am transmis-o ministrului Justitiei din Serbia si vom primi azi raspunsuri".