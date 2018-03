Ambasadoarea Michele Ramis le aduce omagiu, de 8 Martie, femeilor care au construit punti intre Romania si Franta, printre care Martha Bibescu, Elvira Popescu, Angela Gheorghiu si Leontina Vaduva

Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, a transmis, joi, 8 martie, ca aduce un omagiu femeilor care, de-a lungul timpului, au creat un dialog dinamic intre cultura romaneasca si cea franceza. Astfel, potrivit Ambasadei Frantei, scriitoarele Martha Bibescu, Anna de Noailles si Elena Vacarescu, actrita Elvira Popescu, psihanalista Elizabeth Roudinesco, creatoarea de moda Sonia Rikyel sau sopranele Angela Gheorghiu si Leontina Ciobanu Vaduva, prin creatiile lor, au construit punti de legatura intre Romania si Franta.





"De 8 martie, Ziua Internationala a Femeii, doresc sa aduc un omagiu femeilor care au contribuit atat de mult la dialogul dintre cultura romaneasca si cea franceza. Scriitoarele Martha Bibescu, Anna de Noailles si Elena Vacarescu, actrita Elvira Popescu, psihanalista Elizabeth Roudinesco, creatoarea de moda Sonia Rikyel sau sopranele Angela Gheorghiu si Leontina Ciobanu Vaduva, prin creatiile lor, au construit punti de legatura intre Romania si Franta. Tocmai acest dialog al culturilor este elementul care va fi pus in valoare de sezonul Franta-Romania, care va debuta in decembrie 2018. Acest dialog va permite, de asemenea, consolidarea legaturilor de prietenie, care unesc cele doua tari ale noastre de mai multe secole. Femeile artisti, femeile de litere, femeile de actiune isi vor aduce contributia si propria viziune la acest sezon, in spiritul miscarii #JamaisSansElles, care militeaza pentru reprezentarea egala a sexelor in domeniul profesional, la care am aderat cu placere", a declarat Ambasadoarea Frantei in Romania.





#JamaisSansElles este o miscare in favoarea diversitatii, promovata de peste o suta de antreprenori, si personalitati din IT, mass-media, educatie si politica, care participa frecvent la dezbateri si evenimente publice. Aderarea lor la miscarea #JamaisSansElles implica refuzul acestora de a participa la evenimente la care nu sunt invitate sau asociate si femei.





Printre personalitatile care sustin miscarea #JamaisSansElles se numara Presedintele Republicii franceze, domnul Emmanuel Macron, si Ministrul pentru Europa si Afaceri Externe, domnul Jean- Yves Le Drian.