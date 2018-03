Inundatii in 19 localitati din 6 judete. Cele mai mari pagube sunt in Teleorman, fiind afectate peste 80 de gospodarii

Peste 120 de pompieri au intervenit cu 40 mijloace tehnice, in ultimele 24 de ore, in 19 localitati din sase judete, unde s-au produs inundatii generate de topirea zapezii si de cresterea nivelului panzei freatice din anumite zone, cel mai afectat fiind judetul Teleorman, unde au fost inundate peste 80 de gospodarii, mai multe hectare de teren arabil, iar aproximativ 140 de fantani au fost colmatate, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), relateaza News.ro.





Conform datelor transmite joi de IGSU, s-au inregistrat inundatii in 19 localitati din sase judete - Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea.





La aceasta ora, cele mai semnificative efecte ale inundatiilor se inregistreaza in judetul Teleorman, unde in comuna Draganesti Vlasca (satele Draganesti Vlasca, Comoara si Vaceni) sunt peste 80 de gospodarii si anexe afectate de apa, mai multe hectare de teren arabil, iar circa 140 de fantani au fost colmatate.





De asemenea, drumul judetean 503 este inundat pe o distanta de circa 200 de metri, iar drumul national DN5 (E70), pe o lungime de 100 de metri, iar pompierii intervin pentru remedierea situatiei. Pompierii din Teleorman intervin cu motopompe de diferite capacitati si cu autospeciale in toate zonele unde s-au semnalat probleme, pentru evacuarea apei. In cursul noptii, pompierii ISU Teleorman impreuna cu autoritatile locale au suprainaltat cu saci de nisip indiguirile a doua acumulari de ape, rezultate in urma topirii zapezii. Cetatenilor din localitatile afectate de inundatii li se recomanda sa evite consumul de apa din fantani, fara ca acestea sa fie curatate si verificata potabilitatea apei.





O alta situatie deosebita s-a inregistrat in localitatea Boldesti - Scaeni din judetul Prahova, din cauza alunecarilor de teren, in zona Seciu. In urma lasarii pamantului, au fost afectate doua gospodarii, o portiune de strada si trei autoturisme. Din cele doua gospodarii afectate, patru persoane s-au mutat la rude pe durata efectuarii studiilor privind evolutia situatiei. Pompierii prahoveni impreuna cu experti ai altor autoritati locale desfasoara actiuni pentru evaluarea pagubelor si monitorizarea zonei de manifestare, precizeaza IGSU.





"Avand in vedere incalzirea vremii, recomandam cetatenilor sa curete santurile si rigolele de scurgere a apei rezultata in urma topirii stratului de zapada si sa semnaleze inundatiile locale prin intermediul numarului unic pentru apeluri de urgenta 112", transmite IGSU.