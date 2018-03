Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Harghita, Cluj, Salaj si Bistrita-Nasaud ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.