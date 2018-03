Presedintele Serbiei, vizita oficiala in Romania/ Acesta va avea intalniri cu Iohannis, Dancila si Dragnea

Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Aleksandar Vucic, cei doi sefi de stat urmand sa abordeze caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial.De asemenea, vor fi discutate modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul de aderare a Serbiei la Uniunea Europeana, inclusiv din perspectiva detinerii de catre tara noastra a presedintiei Consiliului UE in primul semestru al anului 2019. Cei doi presedinti vor aborda si problematica minoritatilor nationale din cele doua tari, aspecte de interes comun privind cooperarea in Balcanii de Vest si principalele evolutii in dosarul "Kosovo".Tot joi, presedintele sarb va avea o intrevedere tete-a-tete cu premierul Viorica Dancila, la Vila Lac 1, care va fi urmata de un dejun de lucru.In cadrul vizitei sale in Romania, Aleksandar Vucic se va intalni joi si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.