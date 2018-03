Schimbarile climatice au un impact mai mare asupra persoanelor de sex feminin

Acordul de la Paris din 2015 prevede o dispozitie specifica pentru imputernicirea femeilor, recunoscand ca acestea sunt afectate in mod disproportionat.In Africa centrala, unde a disparut pana la 90% din Lacul Ciad, grupurile indigene nomade sunt in mod deosebit expuse riscului. Pe masura ce lacul se retrage, femeile sunt nevoite sa parcurga o distanta mult mai mare pentru a procura apa.Sezoanele uscate, devenind din ce in ce mai lungi, atrag dupa sine consecinte. Femeile lucreaza din greu pentru a-si hrani familiile si pentru a avea grija de acestea.O problema globalaNu doar femeile din zone rurale sunt afectate. La nivel global, acestea au mai multe sanse sa se confrunte cu saracia si sa aiba mai putina putere socio-economica decat barbatii.Acest lucru face dificila recuperarea in urma dezastrelor care afecteaza infrastructura, locurile de munca si locuintele.Dupa dezastrul facut de uraganul Katrina in 2005, femeile afro-americane au fost printre cele mai afectate de inundatiile din Louisiana.Impactul fenomenelor meteorologice si climatice este influentat de structurile sociale. Dezastrele nu afecteaza toti oamenii in mod egal.In urma unui tsunami din 2004, un raport Oxfam a constatat ca barbatii care au supravietuit a depasit numarul femeilor intr-un raport de 3:1 in Sri Lanka, Indonezia si India.Un alt studiu a constatat ca evenimentele catastrofale au redus speranta de viata a femeilor; mult mai multe persoane de sex feminin au fost ucise.