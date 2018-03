Incep inscrierile in invatamantul primar

"In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscrisi daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare. Evaluarea dezvoltarii psihosomatice se efectueaza sub coordonarea Centrului Judetean/al Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE) in perioada 1 - 23 martie", anunta recent Ministerul Educatiei.Cea de-a doua etapa, 12 - 18 aprilie, este rezervata pentru copiii care nu au fost inscrisi in prima faza sau care nu au participat la aceasta, cererile urmand sa fie completate din nou in functie de locurile disponibile.