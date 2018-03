Bacau: Apa oprita in tot municipiul, dupa o avarie la o conducta. Bacauanii vor primi apa cu taraita, din stocurile adunate din alte surse

Bacauanii vor primi apa la program, dupa ce furnizarea apei potabile a fost sistata in tot municipiul, incepand de la ora 12.00, din cauza unei avarii aparute pe conducta de aductiune de la Valea Uzului catre mun. Bacau - zona com. Margineni. Incepand din aceasta dupa amiaza, furnizarea apei va fi restrictionata de stocurile acumulate din celelalte surse.





Defectiunile la reteaua de apa in municipiul, dar si in judetul Bacau sunt mai dese decat ploile. Astazi, o noua avarie a oprit apa in tot orasul, restrictionand sever furnizarea de apa potabila. Chiar daca in 2010, primaria a finalizat proiectul de imbunatatire a sistemului de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate din municipiu, pe o lungime de 43 de kilometrii, din motive financiare, a mai ramas, inca, o portiune destul de importanta de 19 km neacoperita. Avariile continua sa se produca cu o frecventa ingrijoratoare. Anul trecut, primarul Cosmin Necula, (care a preluat functia de edil in 2016) declara, ca pe parcursul unui an, in tot orasul Bacau sunt peste 1.000 de avarii (avariile majore plus cele de scurta durata din diferite cartiere ale municipiului).





Guvernul a promis circa sapte milioane de euro pentru a construi o conducta care sa aprovizioneze Bacaul cu apa in cazul unei avarii la magistrala principala, insa, deocamdata, in urma cu trei saptamani, vicepremierul Paul Stanescu, a semnat contractul de finantare pentru proiectul "Rezerva de apa a municipiului Bacau", ce se va realiza prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL).