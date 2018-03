Presedintele Curtii Supreme: Desi numarul actiunilor disciplinare a scazut, a crescut numarul abaterilor savarsite cu reacredinta. Comportamentul nostru este de natura a contribui la ridicarea increderii in actul de justitie

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, la bilantul Parchetului General, ca atitudinile si comportamentele celor din sistem nu trebuie sa lase loc la "suspiciuni si banuiala", subliniind ca "numarul abaterilor savarsite cu reacredinta si grava neglijenta" a crescut.









"La Bilantul Inspectiei Judiciare de ieri am remarcat o concluzie nefericita care este aceeasi ca cea de anul trecut: in ultima perioada, desi numarul actiunilor disciplinare a scazut, a crescut numarul abaterilor savarsite cu reacredinta si grava neglijenta. Nu pot sa nu va atrag atentia asupra acesui fapt. Comportamentul nostru este de natura a contribui la ridicarea increderii in actul de dreptate si de justitie", a spus presedintele ICCJ, potrivit News.ro.