MAE, despre raportul Comisiei Europene: Confirma avansul inregistrat anul trecut de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri, ca "România a fost încadrată de Comisia Europeană în categoria statelor membre fără dezechilibre macroeconomice", motiv pentru care raportul de tara nu contine un bilant aprofundat, asa cum se intampla in cazul Bulgariei, Croației, Ciprului, Franței, Germaniei, Irlandei, Italiei, Olandei, Portugaliei, Sloveniei, Spaniei și Suediei.





“Raportul de țară 2018 confirmă avansul înregistrat anul trecut de economia României, tendința de consolidare a investițiilor publice și îmbunătățirea potențialului de creștere și a condițiilor de pe piața muncii”, este titlul unui comunicat al MAE in care analizeaza raportul Comisiei Europene.





Potrivit comunicatului, Raportul pentru România remarcă mai multe aspecte pozitive, precum creșterea economică ridicată în anul 2017, îmbunătățirea potențialului de creștere și a condițiilor de pe piața muncii sau tendința de consolidare a investițiilor publice.





“Referitor la atingerea obiectivelor naționale ale Strategiei „Europa 2020“, conform Raportului, România înregistrează performanțe bune în ceea ce privește rata de ocupare a forței de muncă, emisiile de gaze cu efect de seră, energia din resurse regenerabile și învățământul terțiar, acești indicatori fiind pe o traiectorie care permite atingerea țintelor stabilite. De asemenea, obiectivul național privind reducerea populației expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială a fost deja atins”, scrie MAE.





Ministerul Afacerilor Externe mai spune ca, în calitatea sa de coordonator național privind Strategia „Europa 2020“, va analiza împreună cu instituțiile naționale responsabile toate aspectele semnalate de Comisia Europeană în Raportul de țară, în vederea identificării măsurilor adecvate de răspuns, în deplină concordanță cu programul de guvernare, care vor fi cuprinse în Programul Național de Reformă 2018.





Acesta va fi înaintat Comisiei Europene, potrivit MAE, în luna aprilie, împreună cu Programul de Convergență, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, conform calendarului Semestrului European.









Potrivit raportului Comisiei Europene , “in absenta reformelor structurale si a consolidarii fiscale, cresterea economica puternica a Romaniei risca sa creeze conditiile unei aterizari dure”, iar “boomul economic actual a fost determinat, in principal, de consum, in timp ce investitiile au ramas scazute. Cresterea economica puternica reprezinta o oportunitate de a reconstrui rezerve fiscale si de a pregati economia pentru momente mai slabe”.