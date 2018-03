Inspectia Judiciara: Avalansa de sesizari privind aspecte ale activitatii si conduitei procurorilor DNA 

Inspectia Judiciara s-a confruntat, in anul 2017, cu o "avalansa" de sesizari privind aspecte ale activitatii si conduitei procurorilor, evidentiindu-se o crestere numerica a celor referitoare la anchetatori din Structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit Raportului de activitate al IJ pe anul trecut, citat de Agerpres.





"Inspectorii directiei s-au confruntat cu o avalansa de sesizari privind diverse aspecte ale activitatii si conduitei procurorilor, pretins neconforme cu standardele prevazute de legislatia in vigoare. S-a evidentiat, in legatura cu imprejurarile la care ne referim, existenta a doua fenomene: cresterea numerica a sesizarilor privind procurori din Structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie, pe de o parte, precum si, pe de alta parte, cresterea incidentei reflectarii negative in mass-media privind diverse aspecte ale activitatii si conduitei unor procurori, subliniindu-se caracterul repetitiv si frecventa ridicata a unor manifestari comportamentale ce fac parte din aceasta categorie. Inspectorii directiei au verificat cu atentie fiecare sesizare, inclusiv din aceasta categorie, si acolo unde, pe baza probelor, s-a apreciat ca faptele sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara nu au ezitat sa cerceteze riguros aspectele semnalate si sa exercite actiuni disciplinare corespunzatoare", se precizeaza in raport.