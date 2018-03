Guvernul a aprobat masuri pentru participarea Romaniei la Festivalul EUROPALIA 2019, desfasurarea Sezonului Cultural Romania-Franta 2018-2019 si asigurarea fondurilor pentru modernizarea Salii Palatului

Pregatirea si participarea la Festivalul EUROPALIA 2019



Desfasurarea Sezonului Romania-Franta 2018-2019



Sala Palatului



Astfel, participarea Romaniei la EUROPALIA 2019 va fi pregatita sub coordonarea unui Grup de lucru format din cate un reprezentant la nivel de secretar de stat sau director general/director din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Secretariatul General al Guvernului. Grupul de lucru va fi condus de reprezentantul Institutului Cultural Roman.De asemenea, pe durata pregatirii si desfasurarii Festivalului EUROPALIA 2019, Guvernul a decis constituirea Echipei EUROPALIA Romania, care va face selectia propunerilor de actiuni/evenimente culturale relevante pentru realizarea programului cultural al Romaniei in cadrul festivalului si care vor fi supuse aprobarii Comitetului director al Institutului Cultural Roman. Un alt rol al Echipei EUROPALIA Romania va fi de a elabora si transmite catre EUROPALIA International, spre consultare si aprobare comuna, programul de participare a Romaniei la festival.Cheltuielile aferente pregatirii si participarii Romaniei la Festivalul EUROPALIA in perioada 2018-2019 vor fi suportate din bugetul Institutului Cultural Roman.Ordonanta aprobata astazi de Guvern reglementeaza, de asemenea, plata echivalentului in lei a sumei de 300.000 euro, in trei transe egale, de la bugetul de stat, drept contributie financiara datorata de Romania in perioada 2018-2019, prin bugetele Ministerului Afacerilor Externe si Institutului Cultural Roman, catre organizatia EUROPALIA International.EUROPALIA este unul dintre cele mai importante festivaluri de arta din lume si este considerat manifestarea culturala de cea mai mare amploare din Belgia, organizata o data la doi ani, sub patronajul Familiei regale a Belgiei, la Bruxelles si in zonele invecinate, inclusiv in alte tari - Franta, Olanda, Luxemburg si Germania. Editia din 2019, la care Romania va participa ca invitat de onoare, va avea loc in perioada octombrie 2019- ianuarie 2020. Publicul celor mai ample editii de pana acum ale festivalului a ajuns la circa 1-1,5 milioane de vizitatori, majoritatea veniti din afara Belgiei.Actul normativ prevede desfasurarea Sezonului Romania-Franta 2018-2019 in perioada 28 noiembrie 2018 - 14 iulie 2019, acest program bilateral urmand sa includa activitati in plan cultural, educational, universitar, stiintific, ecologic, economic, militar, comemorativ, digital, sportiv, gastronomic si turistic, precum si din alte arii de interes comun.Organizarea Sezonului Romania-Franta 2018-2019 pentru partea romana va fi asigurata de catre Ministerul Afacerilor Externe, in calitate de coordonator, si de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Institutul Cultural Roman, Ministerul Apararii Nationale si Secretariatul General al Guvernului.Guvernul a aprobat, in acest scop, infiintarea unui Grup de lucru interinstitutional de organizare a Sezonului Romania-Franta, care va functiona ca structura neremunerata si care va avea in componenta reprezentanti, la nivel de secretar de stat si la nivel de expert, din cadrul ministerelor mentionate. Principalele atributii ale acestui Grup de lucru interinstitutional este de a aproba si implementa conceptul si programul de participare a Romaniei la Sezon si de a colabora cu autoritati, institutii si organizatii omoloage din Franta in vederea coordonarii si a bunei desfasurari a actiunilor din program.Ca si in cazul participarii Romaniei la Festivalul EUROPALIA 2019, Grupul de lucru interinstitutional de organizare a Sezonului Romania-Franta va colabora cu un Comisar general al Sezonului, care, la randul sau, va asigura comunicarea constanta cu Comisarul general numit de partea franceza si interfata Sezonului la nivelul mass-media si al publicului larg.Potrivit atributiilor stabilite prin ordonanta de urgenta aprobata azi de Guvern, Comisarul general prezinta lunar ministrului culturii si identitatii nationale, ministrului afacerilor externe, ministrului apararii nationale, secretarului general al guvernului, presedintelui ICR, precum si Grupului de lucru interinstitutional, agenda de lucru, rapoarte privind stadiul pregatirii si desfasurarii participarii Romaniei la Sezon, precum si modul de gestionare a fondurilor aferente.De mentionat ca, in vederea pregatirii si implementarii participarii Romaniei la programele culturale majore in care Romania este implicata pe termen scurt si mediu, printre care si Sezonul Romania-Franta 2018-2019, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe se infiinteaza o structura la nivel de directie, cu un numar de 17 posturi in Centrala MAE, prin suplimentarea numarului maxim de posturi din cadrul acestui minister.Organizarea Sezonului Romania-Franta reprezinta un proiect bilateral prioritar atat pentru partea franceza, cat si pentru cea romana, care se suprapune ca perioada de desfasurare cu exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene (primul semestru al anului 2019), cu implinirea Centenarului Marii Uniri de la 1918 si cu marcarea sfarsitului Primului Razboi Mondial.Ordonanta de Urgenta aprobata astazi de Guvern stabileste, de asemenea, temeiul legal pentru plata fondurilor necesare astfel incat lucrarile de consolidare si modernizare a Salii Palatului sa fie demarate la termenele prevazute, iar lucrarile sa se incheie la timp pentru desfasurarea Concursului International "George Enescu" din 2018, cand se vor implini 60 de ani de la prima editie, si pentru pregatirea editiei din 2019.Guvernul a modificat in acest scop Ordonanta de Urgenta nr. 109/2017 privind infiintarea Centrului Cultural "Sala Palatului", dand posibilitatea ca plata catre RA-APPS a contravalorii proiectului tehnic de consolidare, a investitiilor si modernizarilor realizate si receptionate sa se faca din bugetul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale pe anul 2018, nu din bugetul pe 2017 al ministerului, cum era prevazut. Masura se aplica si in cazul activelor fixe si a obiectelor de inventar, facilitand astfel parcurgerea la termen a tuturor celorlalte etape din cadrul proiectului.Plata din bugetul pe 2017 nu a fost posibila, data fiind aprobarea OUG nr. 109/2017 la finele anului, motiv pentru care nu a mai fost timpul necesar pentru derularea operatiunilor de trezorerie aferente. Prin ordonanta respectiva s-a aprobat reinfiintarea Centrului Cultural "Sala Palatului", ca institutie publica de spectacole si concerte, precum si transmiterea imobilului "Sala Palatului" din administrarea RA-APPS in administrarea MCIN.Plata cheltuielilor din cadrul proiectului se va face prin virari de credite, de la cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila la active nefinanciare, aceasta fiind singura posibilitate de interventie legislativa care poate asigura in timp util temeiul legal pentru plata contravalorii proiectului tehnic, precum si a bunurilor din categoria activelor fixe si a obiectelor de inventar achizitionate de RA-APPS din fondurile proprii.De mentionat ca actul normativ aprobat astazi introduce conditia semnarii protocolului de predare-preluare a imobilului "Sala Palatului" sub rezerva achitarii prealabile de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a sumelor datorate Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".