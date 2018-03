DOCUMENT Comisia Europeana: Progresele inregistrate de Romania in lupta impotriva coruptiei au fost puse in pericol din nou. Boom-ul economic, bazat pe consum

documente Raport CE Romania (7 Mar 2018) PDF, 1MB

In absenta reformelor structurale si a consolidarii fiscale, cresterea economica puternica a Romaniei risca sa creeze conditiile unei aterizari dure.

Boomul economic actual a fost determinat, in principal, de consum, in timp ce investitiile au ramas scazute. Cresterea economica puternica reprezinta o oportunitate de a reconstrui rezerve fiscale si de a pregati economia pentru momente mai slabe.

Rata inegalitatii si a saraciei raman ridicate in ciuda cresterii economice puternice. Anumite reforme structurale au fost inversate in 2017, in timp ce altele s-au blocat.

Progresele inregistrate in lupta impotriva coruptiei au fost din nou puse in pericol.

Asigurarea continuitatii reformelor anterioare ar sprijini transformarea Romaniei intr-o economie cu o valoare adaugata mai mare si ar putea imbunatati rezistenta economiei la o eventuala recesiune.

Sectorul financiar sa consolidat in continuare, dar unele segmente au nevoie de monitorizare. Sectorul bancar ramane bine capitalizat, iar sanatatea sa generala, inclusiv calitatea activelor, a continuat sa se imbunatateasca. Cu toate acestea, initiativele legislative recurente justifica o monitorizare atenta.

Romania a inregistrat progrese limitate in abordarea recomandarilor specifice de tara din 2017. Nu s-au inregistrat progrese in ceea ce priveste asigurarea implementarii cadrului fiscal national si au fost progrese limitate in ceea ce priveste consolidarea respectarii si colectarii fiscale. In schimb, s-au inregistrat unele progrese in combaterea muncii nedeclarate.

Nu s-au inregistrat progrese privind stabilirea unei metodologii dupa care sa se decida salariul minim si egalizarea varstei de pensionare pentru barbati si femei. S-au inregistrat progrese limitate in ceea ce priveste imbunatatirea accesului la educatia de masa .

In sistemul de sanatate, s-au inregistrat progrese limitate privind trecerea la asistenta medicala in ambulatoriu si s-au inregistrat unele progrese in ceea ce priveste reducerea platilor neoficiale. S-au inregistrat progrese limitate in adoptarea legislatiei pentru a asigura un serviciu public profesional si independent si pentru a acorda prioritate investitiilor publice. In cele din urma, s-au inregistrat unele progrese in ceea ce priveste punerea in aplicare a strategiei nationale privind achizitiile publice, insa trebuie monitorizata in continuare durabilitatea masurilor si ireversibilitatea reformelor.

Cheltuielile publice ridicate nu se reflecta in infrastructura tarii. In ciuda ratelor relativ ridicate ale investitiilor publice, oferta de infrastructura este limitata, calitatea perceputa a infrastructurii fiind una dintre cele mai scazute din UE. Starea generala si rezistenta infrastructurii rutiere si feroviare raman slabe, iar reforma sectorului transporturilor progreseaza foarte lent.

Infrastructura de alimentare cu apa, gestionarea deseurilor si infrastructura energetica raman deficitare. Eficienta companiilor de stat nu se imbunatateste, iar cadrul de guvernanta corporativa este slabit. Investitiile publice se caracterizeaza printr-o eficienta scazuta, in special in ceea ce priveste pregatirea si prioritizarea proiectelor si achizitiile publice. Companiile considera ca investitiile in infrastructura reprezinta o prioritate majora pentru cheltuielile publice.

"Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din ultimul an. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze independentei judiciare si sa desfiinteze progresele realizate in ultimii 10 ani. In plus, institutiile judiciare si cadrul legal pentru combaterea infractiunilor de coruptie continua sa fie supuse unei presiuni intense" - scrie CE in raportul pentru Romania.De asemenea, Comisia atrage atentia ca Romania a inregistrat doar progrese limitate in abordarea recomadarilor specifice de tara transmise de Uniunea Europeana in anul 2017.

Prin Raportul de tara, Comisia Europeana face o evaluare a situatiei din fiecare stat membru UE oferind o baza pentru implicarea tuturor partilor interesate. Mai departe, Consiliul Uniunii Europene (ministri din statele membre) vor discuta rapoartele de tara cu tot cu analizele aprofundate. De asemenea, Comisia va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre cu privire la rapoartele de tara. Vicepresedintii CE si comisarii europeni vor vizita statele membre pentru a se intalni cu guvernele, parlamentele nationale, partenerii sociali si alte parti interesate si vor discuta constatarile din rapoarte.



Urmatorul pas pentru statele membre este acela de a-si prezenta, pana la jumatatea lunii aprilie, prioritatile lor de politica economica si sociala in programele nationale de reforma si in programele de stabilitate si / sau de convergenta (stabilind prioritatile bugetare), luand in considerare, de asemenea, prioritatile analizei anuale a cresterii din 2018 si recomandarea privind politica economica a zonei euro.



In luna mai, Comisia va propune un nou set de recomandari specifice fiecarei tari.