Guvernul vrea imprumuturi pentru penitenciare si "Cartierul pentru justitie"

Guvernul intentioneza sa contracteze un imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, de pana in 223 milioane euro, pentru realizarea de investitii in penitenciare. Un alt imprumut ar urma sa fie contractat de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru proiectul "Cartierul pentru Justitie.In acest sens, Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri doua memorandumuri. Unul dintre memorandumuri priveste un "Acord de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare de pana la 223 milioane euro, in vederea sprijinirii proiectului "Investitii in infrastructura penitenciarelor".Potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, vor fi realizate patru unitati: Penitenciarul P47 Berceni, Penitenciarul Unguriu, Centrul de formare profesionala si recuperarea capacitatii de munca Rodbav si Institutul National de Administratie Penitenciara.Nelu Barbu a precizat ca sunt acorduri de principiu.Celalalt memorandum se refera la un "Acord de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare de pana la 223 milioane euro, in vederea sprijinirii proiectului "Investitii in infrastructura penitenciarelor".