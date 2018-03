VIDEO Viorica Dancila, pronuntand de sase ori "imunoglobina" in loc de "imunoglobulina": Demersurile pentru achizitionarea imunoglobinei vor fi realizate de acum de catre compania nationala Unifarm SA

"O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea mecanismului european de protectie civila, si ma refer la. Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru al Sanatatii, doamna Sorina Pintea, pentru declansarea mecanismului european de protectie civila, din cauza lipsei dedin spitale. Impactul asupra vietii pacientilor diagnosticati cu imunodeficiente primare, boli autoimune, boli neurologice, ar fi foarte mare. Astfel, situatia din ultimul an in care s-a inregistrat o lipsa acuta de pe piata ava fi finalizata in sfarsit. Cred ca este o solutie pe care putem sa o rezolvam pe termen scurt, in ceea ce priveste acest aspect. Demersurile pentru achizitionareavor fi realizate de acum de catre compania nationala Unifarm SA, care va acoperi de asemenea si costurile aferente. Va reamintesc ca discontinuitatile in aprovizionarea cuau fost generate de retragerea de pe piata a producatorilor care asigurau 80% din necesar, iar in ciuda eforturilor depuse de Ministerul Sanatatii in 2017, inclusiv eliminarea taxei clawback, criza dea continuat", a spus Dancila.