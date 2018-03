Tudorel Toader ii raspunde presedintelui Iohannis: Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei!

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, miercuri, pe Facebook , “pentru corecta informare a opiniei publice”, aducand ca argument Constitutia, ca "procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei”, dar “nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei”.





“Pentru corecta informare a opiniei publice:

Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".

Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei!”, a scris Toader.





Reactia lui Toader vine dupa ce presedintele Iohannis a spus ca a devenit un obicei ca in Romania sa se dezbata statutul procurorului, invocandu-se frecvent articolul din Constituţie potrivit căruia procurorii se află sub autoritatea ministrului Justiţiei. Iohannis a spus ca se face in mod deliberat confuzie intre aceste sintagme tocmai pentru un control mai mare asupra procurorului.





“Se face in mod deliberat confuzie intre aceste sintagme tocmai pentru un control mai mare asupra procurorului. Este doar o incercare de a slabi independenta procurorilor si de a legitima supunerea lor fata de vointa politicului Fapt inacceptabil!”, a spus Iohannis.