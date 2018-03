Tarcea: Ma rog la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma sa nu ajunga la Curtea Suprema pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. ICCJ nu are sali in care sa judece Dosarul Mineriadei

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, ca se roaga la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma, pe care Parchetul General l-a finalizat in anul 2017, sa nu ajunga la ICCJ pentru ca nu are unde sa-l depoziteze, relateaza News.ro. De asemenea, a afirmat ca instanta suprema nu are sali in care sa judece Dosarul Mineriadei, dar "nimeni nu s-a gandit sa indrepte aceasta strambatate".





Presedintele ICCJ, Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, la bilantul Parchetului General ca justitia din Romania "de 28 de ani traverseaza perioade interesante", iar din patru in patru ani au loc tot felul de reforme.





Ea a vorbit despre "legi multe, neclare si imperfecte, instante supraaglomerate, sistem haotic al cailor de atac, noi coduri, care au avut dept efect prelungirea, ingreunarea procedurilor, afectarea la o judecata intr-un termen rezonabil si crearea unei practici neunitare".





"Va marturisesc ca pot sa accept ideea ca nimeni nu s-a gandit la efortul intens pe care un magistrat il face, dar nu pot sa accept ideea ca nimeni nu s-a gandit la destinatarul final al oricarei reforme: cetateanul. (...) Am privit, dar nu neutru, filmul final, am constatat ca a fost finalizat dosarul Hexi Pharma. Ma rog la Dumnezeu ca acest dosar sa nu vina la Inalta Curte, pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. (...) ICCJ nu are o sala in care sa judece Dosarul Mineriadei. Am cerut ajutor pentru sala. Aceasta este realitatea din Romania, dar nimeni nu s-a gandit sa indrepte aceasta strambatate din justitia din Romania", a declarat Tarcea.