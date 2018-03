VIDEO Bilantul Ministerului Public - Klaus Iohannis: Se incearca in mod fals acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societatii. Dimpotriva, procurorii sunt de aceeasi parte a baricadei cu cei care vor aplicarea legii / Constitutia nu vorbeste nicaieri despre dreptul la liniste al celor care incalca legea!

Cele mai importante declaratii:

Parchetul General isi prezinta miercuri, la ora 11, bilantul pe anul 2017. La sedinta de la Cercul Militar sustin discursuri procurorul general, Augustin Lazar, si presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu participa la sedinta.VIDEO:- Va felicit pentru activitatea derulata cu succes in anul care s-a scurs.- Ministerul Public are un rol Constitutional foarte bine definit. Procuroprul este un reprezentant al intereselor generale ale societatii cat si un aparator al drepturilor cetatenesti si al ordinii de drept.- Impartialitatea, integritatea si profesionalismul procurorului il fac pe acesta responsabil de corecta si completa intrumentare a dosarelor, cu deplina respectare a drepturilor civile ale tuturor celor implicati in procesul penal.- A devenit un obicei in Romania sa se dezbata intens statutul procurorului. Se invoca frecvent articolul din Constitutie care stabileste ca activitatea procurorilor se desfasoara sub AUTORITATEA Ministerului Justitiei. Vreau sa fiu foarte clar - Sintagma din Constitutie este ca procurorul isi desfasoara activitatea sub AUTORITATEA si in nici un caz in SUBORDINEA Ministrului Justitiei.- Se face in mod deliberat confuzie intre aceste sintagme tocmai pentru un control mai mare asupra procurorului. Este doar o incercare de a slabi independenta procurorilor si de a legitima supunerea lor fata de vointa politicului Fapt inacceptabil!- Observam in unele discursuri politice si mediatice o tot mai mare grija fata de soarta unor inculpati si condamnati penal care sunt, evident, deranjati ca sistemul judiciar isi face treaba in ceea ce ii priveste tulburandu-le linistea si afectandu-le bunastarea.- Se incearca in mod fals acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societatii. Dimpotriva, procurorii sunt de aceeasi parte a baricadei cu cei care vor aplicarea legii, iar de partea cealalta se afla cativa indivizi certati cu legea si care vor sa decredibilizeze justitia.- Constitutia nu vorbeste nicaieri despre dreptul la liniste al celor care incalca legea!- Legea fundamentala prevede explicit ca nimeni nu este mai presus de lege si ca cetatenii sunt egali in fata legii. Faara privilegii si fara discriminari.- Acum se incearca intimidarea celor care aplica legea. In acest context, cu atat mai important este ca magistratii sa nu uite rolul important pe care il au in infaptuirea justitiei.- Daca sunt erori, ele trebuie corectate cu celeritate. Daca se fac greseli, cei responsabili trebuie trasi la raspundere. Acolo unde se constata abuzuri sanctiunile trebuie aplicate urgent si cu severitate.- Trebuie gasite si implementate la nivelul MP masuri pentru eficientizarea insturmentarii cauzelor, pentru reducerea numarului de dosare si echilibrare a muncii parchetelor.- Societatea a inteles ca o Romanie moderna nu poate fi cladita pe nisipuri miscatoare, iar unii dintre pilonii de baza - o Justitie independenta - trebuie sa functioneze in cel mai eficient mod cu putina. Cetatenii au asteptari mari de la magistrati!- Am decis sa desfasuram analiza in sala de marmura a Cercului Militar National, in considerarea contributiei Parchetelor Militare. In 2017, procurorii militari au realizat o activitate substantiala, prin care au avut o contributie relevanta. Au clarificat aspecte ale istoriei recente a Romaniei si au avut o contributie la ridicarea monitorizarii pe care Comitetul Ministrilor din Consiliul Europei o exercita asupra Romaniei- Bilantul pe 2017 se desfasoara sub auspiciile centenarului Marii Uniri.- In 2017, procurorii si-au indeplinit cu profesionalism atributiile. Prevederile constitutionale si legale asigura practic si efectiv independenta operationala a procurorilor si impiedica imixtiuni ale altor autoritati. Aceasta permite ca principiul separatiei puterilor in stat sa fie respectat. Independenta procurorilor e menita sa contributie la o justitie echitabila.- Actiunile din ultimii ani ale procurorilor in combaterea marii coruptii se inscriu in aceasta directie- Ministerul Public a cautat sa coopereze loial cu celelalte puteri. CCR a fost chemata in 2017 sa solutioneze conflicte constitutionale.- Ca exemplu, decizia 611 / 2017 a CCR a consfintit ca Parchetul de pe langa Inalta Curte a actionat corect cand a refuzat sa trimita dosare penale catre o comisie parlamentara de ancheta, intrucat nu exista cadru legal- In 2017, procurorii au avut de solutionat 1,752 milioane de dosare, 533.000 de dosare au fost solutionate si 59.839 de inculpati au fost trimisi in judecata. Circa 3.882 inculpati sunt minori.- Din cei 60.000 inculpati au fost arestati preventiv circa 10%. 20.380 au savarsit infractiuni din Codul Rutier, jumatate - peste 10.000 - pentru conducere sub influenta alcoolului- Au fost 1036 de inculpati achitati in 2017, din care 123 prin dezincriminare, adica 1,7% din cei trimis in judecata in 2017. Procentul de achitari e similar cu cel din 2016- Foarte multi inclupati trimisi in judecata pentru violenta in familie- Foarte multi copii victime ale violentei din partea parintilor: 162- E necesara prevenirea acestor infractiuni- Cauze penale reprezentative: dosarul privind certificatele false de revolutionari, dosarul Hexi Pharma, furtul tezaurelor antice (recuperarea pentru patrimoniu a doua tabule de bronz - cel mai vechi document legislativ descoperit pe teritoriul Romaniei), dosarul Mineriadei din 1990 (procurorii militari au finalizat cerectarile si au trimis inculpatii in judecata pentru infractiuni contra umanitatii comise autoritatile statului contra populatiei, soldate cu moartea prin impuscarea a 4 persoane, 1388 persoane ranite, 1.250 de persoane private de libertate).- Cauza Mineriadei a fost pe rolul CEDO si monitorizata de Consiliul Europei- Daca prejudiciile nu sunt recuperate, nu are substanta de justitie restaurativa.- 2501 inculpati au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei, 4,2% din numarul total de inculpati trimisi in judecata. E un trend bun, desi inca modest- Cooperarea judiciara internationala a fost buna- Prioritatile MP in 2018 pot fi prezentate in mod sintetic dupa cum urmeaza. Furnizarea unui serviciu public profesionist prin indeplinirea unui act de urmarire penala de calitate- Promovarea standardelor europene in ceea ce priveste respectarea si apararea drepturilor omului- Consolidarea unui corp de procurori integri- As dori sa multumesc si jurnalistilor pentru contributia importanta de a reflecta in media activitatile Ministerului Public