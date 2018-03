Cod galben de ceata in 16 judete din Muntenia si Moldova, in urmatoarele ore; polei in Harghita

Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zona joasa a judetelor Suceava si Bacau, dar si in judetele Botosani si Neamt se va semnala ceata, vizibilitate redusa local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, dar si burnita.De asemenea, pana la ora 9:00, va fi ceata, vizibilitate redusa, iar temporar, ploaie slaba sau burnita in localitati din judetele Gorj, Dolj, Mehedinti, Ialomita, Dambovita, Buzau, Vrancea (zona joasa) si Galati, dar si in judetele Giurgiu, Teleorman, Ilfov si Calarasi.Pe de alta parte, pana la ora 8:00, in judetul Harghita se va semnala polei si precipitatii mixte.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.