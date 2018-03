Presedintele Republicii Serbia vine in vizita oficiala la Bucuresti, iar joi se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis

Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, vizita are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad. Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat in vizita oficiala in Republica Serbia in iulie 2015.In cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor fi discutate modalitatile de sprijin din partea Romaniei al procesului de aderare a Serbiei la Uniunea Europeana, inclusiv din perspectiva detinerii de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in primul semestru al anului 2019.Presedintele Romaniei si Presedintele Republicii Serbia vor aborda totodata, in cadrul intalnirii, problematica minoritatilor nationale din cele doua tari, aspecte de interes comun privind cooperarea in Balcanii de Vest si principalele evolutii in dosarul ￯Kosovo￯, mai precizeaza sursa citata.