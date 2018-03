Ministerul Justitiei: Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a CE, obiectivul intalnirii Comisiei MCV

Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) a fost obiectivul reuniunii Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, reuniune desfasurata marti la sediul Ministerului Justitiei (MJ), potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al MJ, reuniunea comisiei a fost convocata si coordonata de ministrul justitiei, Tudorel Toader."Obiectivul reuniunii a fost pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul MCV, care va avea loc in perioada 14-16 martie 2018, atat din punct de vedere logistic, cat si din perspectiva contributiilor necesare pregatirii raportului de progrese ce urmeaza a fi prezentat institutiei europene", se precizeaza in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca fiecare institutie, prin reprezentantii sai, a prezentat stadiul progreselor, dar si al masurilor pentru pregatirea misiunii de evaluare.Ministrul justitiei a subliniat necesitatea cooperarii tuturor institutiilor cu competente in context MCV, aratand totodata ca raportul de progrese ce va fi intocmit la nivelul ministerului va fi realizat pe baza contributiilor institutiilor partenere.Comisia MCV a fost instituita prin Hotararea Guvernului nr. 216/2012 privind accelerarea implementarii obiectivelor de referinta prevazute in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare. Comisia are ca atributie evaluarea modalitatii in care toate institutiile implicate in realizarea obiectivelor MCV isi indeplinesc sarcinile, potrivit competentelor acestora, armonizarea eforturilor in cadrul MCV si asigurarea dialogului si cooperarii intre institutiile implicate.