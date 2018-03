CCR: O prevedere din Codul de procedura penala privind audierea minorilor suspecti sau inculpati - neconstitutionala

Plenul CCR a luat in dezbatere marti exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 505 alin. (2) din Codul de procedura penala care are urmatorul continut: "Cand suspectul sau inculpatul este un minor care a implinit 16 ani, citarea persoanelor prevazute la alin. (1) se dispune numai daca organul de urmarire penala considera necesar".Potrivit unui comunicat al CCR, judecatorii au extins dezbaterile si asupra alin. (1) al art. 505 din Codul de procedura penala, care prevede: "Cand suspectul ori inculpatul este un minor care nu a implinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, organul de urmarire penala citeaza parintii acestuia ori, dupa caz, pe tutore, curator sau persoana in ingrijirea ori supravegherea careia se afla temporar minorul, precum si directia generala de asistenta sociala si protectie a copilului din localitatea unde se desfasoara audierea"."In urma deliberarii, cu unanimitate de voturi, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si, in temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, potrivit caruia "in caz de admitere a exceptiei, Curtea se va pronunta si asupra constitutionalitatii altor prevederi din actul atacat, de care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate prevederile mentionate in sesizare", extinzandu-si controlul si asupra solutiei legislative consacrate in art. 505 alin. (1) din Codul de procedura penala, a constatat ca dispozitiile art. 505 alin. (2) din Codul de procedura penala, precum si sintagma "care nu a implinit 16 ani" din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedura sunt neconstitutionale", se arata in decizia CCR.In argumentarea solutiei de admitere, CCR a constatat ca, in cazul minorilor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani si care au calitatea de persoane suspectate sau acuzate in cadrul procedurilor penale, "trebuie sa li se asigure garantiile procedurale specifice, in considerarea situatiei de vadita vulnerabilitate in care acestia se afla, deoarece ascultarea si confruntarea facandu-se la sediul organului de urmarire penala acestea capata un grad de oficialitate cu care minorul nu este obisnuit, fapt ce ar putea influenta negativ calitatea declaratiilor. De aceea, autoritatea competenta trebuie sa asigure copiilor dreptul de a fi insotiti de titularul raspunderii parintesti sau de un alt adult corespunzator, conditionat de interesul superior al copilului si de imprejurarea ca prezenta persoanei respective nu va aduce atingere procedurilor penale".Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Judecatoriei Iasi - Sectia penala.