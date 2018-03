Rise Project: 130 de hectare de teren din unitatea militara Capu Midia se afla in proprietatea unui grup de afaceristi sirieni care sprijina financiar regimul Bashar al-Assad

Mecanismul prin care terenurile din baza militara au ajuns in posesia sirienilor a fost pus la punct de politicieni si afaceristi locali in mai multe etape, arata investigatia realizata de Rise Project si Info Sud-Est. In prima faza, politicienii au fragmentat, pe hartie, terenul armatei, iar apoi l-au retrocedat bucata cu bucata. Ulterior, afaceristii au cumparat la preturi foarte mici loturile de pamant de la proaspetii improprietariti pe care tot ei ii ajutasera sa intre in posesie.La final, fragmentele de teren au fost din nou reunite, fiind vandute in numeroase tranzactii de milioane de euro catre acelasi cumparator.Punctul de pornire al schemei de imbogatire este in decembrie 2004, cand oficialii primariei din comuna Corbu, de care apartine baza militara, au realizat ca peste 8700 de hectare de teren partial mlastinos nu erau revendicate de nimeni, asa ca au decis printr-o hotarare de consiliu local sa le treaca in proprietatea comunei. Aproximativ 422 de ha din aceasta suprafata se suprapun peste zona restrictionata a unitatii militare.Doi ani mai tarziu, in 2006, primaria a inceput sa lotizeze terenul si sa emita titluri de proprietate celor care demonstrau ca regimul comunist le-a confiscat pamanturile. Noile improprietariri s-au facut chiar daca cei pagubiti de comunisti nu fusesera anterior proprietari peste suprafetele recent parcelate la Corbu.Biroul de relatii cu presa al Ministerului Apararii sustine ca prin emiterea titlurilor de proprietate, autoritatile din Corbu si Constanta au incalcat legile retrocedarii.