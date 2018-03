Dosarul in cazul medicului care a murit in timpul garzii la Spitalul "Sfantul Ioan" din Bucuresti, preluat de Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei

Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca ancheta in acest caz a fost preluata de la Sectia 26 Politie de catre Serviciul Omoruri, cazul fiind considerat drept "moarte suspecta".Barbatul, Adrian Fronea, medic primar anestezist, a fost gasit de catre colegi in stop cardio-respirator, in Camera de Garda, dupa ce nu a raspuns mai multor apeluri telefonice. Colegii au aplicat manevrele de resuscitare, insa acestea nu au dat rezultat.Medicul era de garda si era angajat de noua ani la Spitalul Sfantul Ioan, fara sa fie cunoscut cu probleme medicale.In acest caz a fost declansata o ancheta si de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti, cazul fiind considerat accident de munca."Este o drama, suntem alaturi de colegii nostri de la Spitalul Sfantul Ioan. Sunt mai multe anchete in desfasurare", a declarat, la Digi 24, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Cristian Grasu.