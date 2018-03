Avocatul Poporului s-a sesizat in legatura cu lipsa vaccinului antirabic in spitalele din Calafat, Craiova, Slatina

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu absenta vaccinului antirabic in spitalele din Calafat, Craiova si Slatina, dupa ce familia unui copil muscat de caini maidanezi in luna ianuarie nu a gasit vaccinul in niciun spital pe o distanta de 140 de kilometri, informeaza Agerpres.

Potrivit unui comunicat remis, marti, de Avocatul Poporului, familia copilului a cumparat vaccinul dintr-o farmacie, iar Spitalul de Boli Infectioase din Craiova a recunoscut ca a existat o problema administrativa, medicii afirmand ca daca baiatul nu ar fi primit doza la timp "se putea ajunge la o tragedie"."Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 din Constitutie privind dreptul la ocrotirea sanatatii si este urmare a informatiilor difuzate de mass-media pe aceasta tema, in contextul in care presa semnala si un caz, petrecut in luna ianuarie, cand doi parinti cu un copil muscat de cainii maidanezi au cautat singuri, prin doua judete, vaccinul antirabic. Familia a fost plimbata prin trei spitale si a strabatut 140 de kilometri, pentru ca, in cele din urma, sa gaseasca serul pe cont propriu, intr-o farmacie. Spitalul de Boli Infectioase din Craiova a recunoscut ca a existat o problema administrativa. Daca baiatul nu ar fi primit doza la timp, se putea ajunge la o tragedie, au afirmat medicii", precizeaza Avocatul Poporului in comunicatul de presa.