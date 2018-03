Compania OMV Petrom, condamnata pentru ucidere din culpa in cazul unui copil gasit mort in apropierea unei sonde din Prahova

Magistratii Judecatoriei Ploiesti s-au pronuntat, dupa un proces care a durat peste doi ani, intr-un dosar in care compania OMV Petrom S.A a fost trimisa in judecata pentru ucidere din culpa dupa ce, in februarie 2014, un copil de noua ani a murit ca urmare intoxicatiei cu gaz de sonda in apropierea unei sonde neimprejmuite, operate de OMV Petrom.Astfel, judecatorii au condamnat compania petroliera la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 380.000. lei, respectiv 200 de zile amenda pentru care trebuie sa plateasca cate 1.900 lei, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.Parintii copilului care s-au constitut parte civila, trebuie sa primeasca daune morale de cate 35.000 de euro fiecare, iar fiecare dintre cei patru frati ai baiatlui, care au fost si ei parti civile in dosar, vor primi cate 13.000 de euro. Decizia nu este definitiva.Un baiat in varsta de noua ani din comuna Aricestii Rahtivani fost gasit mort, la sfarsitul lunii februarie 2014, in apropierea unei sonde de extractie a petrolului, iar medicii legisti care au efectuat necropsia au stabilit ca a murit din cauza intoxicatiei cu gaze de sonda.In anul 2015 Parchetul General a trimis in judecata OMV Petrom pentru ucidere din culpa, pe motiv ca reprezentantii companiei nu au imprejmuit cu gard beciul sondei, desi perimetrul trebuia izolat.