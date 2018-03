Teodorovici: ONG-urile din Sanatate ar putea beneficia de 3,5% din impozitul pe venitul persoanelor fizice

"Ajutorarea acestor ONG-uri care au ca principal obiect de activitate sprijinirea celor cu nevoi deosebite trebuie facuta. Altfel nu pot sa asigure ceea ce au de facut si scopul pentru care au fost infiintate. Am avut si ieri discutii cu doamna prim-ministru si astfel de asociatii care se ocupa de aceste situatii. Am stabilit cu doamna prim-ministru ca toate aceste propuneri pe care dansii le-au ridicat sa fie in urmatoarele doua saptamani centralizate pentru a vedea fiecare problema in parte", a spus Teodorovici, la Palatul Parlamentului.El a precizat ca sunt mai multe scenarii de crestere a procentului care poate fi redirectionat din impozitul pe venitul persoanelor fizice iar masura este menita sa compenseze reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%. Potrivit ministrului finantelor, o decizie finala va fi luata in luna martie."Statul trebuie sa vina sa sprijine. De exemplu, pe partea de nevazatori avem aproximativ 100.000 la nivel national si avem structuri care se ocupa. Statul trebuie sa se implice. Sunt mai multe scenarii de crestere a cotei de la 2% la 2,5%, 3% - 3,5% pentru a vedea exact cat este necesar sa crestem. In luna martie va trebui sa luam o decizie", a precizat ministrul Finantelor.