Florin Salam, audiat ca martor in dosarul clanului 'Butoane'

Florin Salam a stat aproximativ o ora in sediul DIICOT, iar la iesire nu a dorit sa dea prea multe amanunte jurnalistilor."Treaba mea este sa cant. Sa imi fac meseria cum trebuie", a spus Salam.Avocatul sau a explicat ca Florin Salam a dat o declaratie in calitate de martor, insa nu acuza pe nimeni de ceva, subliniind ca este vorba despre un dosar in care sunt cercetate fapte conexe de crima organizata, care vizeaza activitatea unor clanuri.In octombrie 2017, procurorii DIICOT au retinut 16 membri ai clanului "Butoane" din Giurgiu, acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj, fals in inscrisuri sub semnatura privata, inselaciune, spalare de bani, proxenetism, organizarea ilegala a jocurilor de noroc, trafic de minori.Procurorii sustineau ca, incepand cu luna iunie 2012, pe raza municipiului Giurgiu s-a constituit un grup infractional organizat, cunoscut sub denumirea de clanul "Butoane", ai carui membri foloseau persoane interpuse pentru infractiuni de camata, santaj si proxenetism. Sumele de bani astfel obtinute erau introduse in circuitul licit, prin achizitionarea de terenuri, imobile sau autoturisme de lux, pe numele membrilor gruparii sau ale interpusilor.S-a retinut ca, in perioada anilor 2012 - 2017, membrii gruparii au procedat la acordarea de diverse sume de bani cu titlu de camata, percepand dobanzi cuprinse intre 10% - 15% lunar, persoanele care se indatorau in acest mod fiind nevoite sa lase drept gaj locuintele sau autoturismele.In cazul persoanelor vatamate care nu puteau restitui dobanzile impuse se recurgea la amenintari si chiar corectii fizice in vederea inapoierii sumelor de bani datorate.O parte a gruparii a actionat pe teritoriul unor state din Schengen, in special Austria, Germania, Suedia, dar si in Marea Britanie, in vederea obtinerii de profituri in urma facilitarii practicarii prostitutiei de catre tinere racolate in special de pe raza judetului Giurgiu. Unii dintre proxeneti le luau pe tinere in casatorie si profitau de naivitatea lor pentru a obtine sume consistente de bani in urma serviciilor sexuale prestate contra cost de catre tinere, banii fiind investiti in achizitionarea de autoturisme, imobile sau accesorii de lux.