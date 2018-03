Teodorovici: Plata orelor suplimentare pentru politisti are un impact bugetar de 200 milioane lei / Sindicatul Politistilor: Sumele obtinute ar fi insignifiante

"Ore suplimentare pentru colegii de la Interne, da, am fost de acord cu o astfel de propunere. Este un impact sustenabil. Se poate suporta la nivelul bugetului de stat. Impactul este undeva la 200 milioane lei", a sus Teodorovici.Pe de alta parte, reprezentantii Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) au transmis, marti, ca plata orelor suplimentare ar aduce "ume insignifiante" angajatilor si reclama faptul ca problemele din sistem sunt complexe. Sindicalistii anunta ca, daca pana in 15 martie dialogul cu Guvernul nu va da rezultatele scontate, vor declansa proteste de amploare pe termen lung, potrivit News.ro."Intentia MAI de a sustine 'introducerea posibilitatii platii orelor suplimentare' - respectiv un numar de 15 ore/luna, incepand cu luna iunie, in cazul in care acestea nu au fost recuperate in termen de 60 de zile -, reprezinta doar o formula derizorie de abordare a relatiei cu sindicatele, dat fiind faptul ca sumele astfel obtinute ar fi insignifiante, iar revendicarile noastre vizeaza o paleta mult mai complexa de probleme, care-i afecteaza pe toti angajatii MAI si nu doar pe cei ce efectueaza ore suplimentare", se afirma intr-un comunicat al SNPPC.Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a declarat, luni, ca este necesara introducerea posibilitatii platii orelor suplimentare pentru angajatii ministerului din operativ sau care desfasoara activitati cu caracter neprevazut, mecanismul de plata a orelor suplimentare, daca va fi aprobat, urmand sa functioneze incepand cu luna aprilie, iar primele ore suplimentare vor fi platite in luna iunie.