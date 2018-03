Galati: O fata de aproape sase ani a ajuns in coma alcoolica la spital

Fata, din comuna Schela, ar fi fost lasata nesupravegheata de parintii care au plecat de acasa, iar la un moment dat ea a inceput sa bea vin dintr-o sticla in care ar fi crezut ca este suc.Mama fetei spune ca atunci cand a ajuns acasa a vazut copila cum se straduia sa-si poata mentine echilibrul."Eu eram plecata la magazin, iar sotul taia lemne aproape la un vecin. Cand am ajuns acasa am gasit-o pe fata langa masa; era in patru labe, nu stiam ce are, dar apoi am vazut ca lipseste vin din sticla si ne-am dat seama ce s-a intamplat. Mergea impletnicita...da. Asa a fost ceasul... in loc de suc a fost vin", afirma mama fetei, Ileana Andone, de 35 de ani.Fata a fost preluata ulterior cu o ambulanta si transportata la Spitalul de Copii 'Sfantul Ioan' din Galati, medicii stabilind ca prezenta o alcoolemie de 1 la mie in sange."Am intervenit cu un echipaj de ambulanta in cazul unui copil, o fetita din Schla, care, pe fondul ingestiei accidentale de alcool, a intrat in coma etanolica", a declarat medicul Domnica Ursu de la Serviciul Judetean de Ambulanta Galati.Fata a ramas internata in spital, insa starea ei este buna in momentul de fata."La noi a ajuns in stare euforica, prezenta o alcoolemie de 1 la mie care este periculoasa pentru copii. Nu a avut nevoie de spalaturi pentru ca a varsat de mai multe ori", a spus Silvia Dinescu, medic la Spitalul de Copii din Galati.Directia Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului Galati a demarat o ancheta sociala in acest caz."Este vorba despre o fata de 5 ani si 9 luni care, iar din primele date reise ca ar fi baut accidental vin dintr-o sticla de suc. Ea provine dintr-o familie numeroasa, mai are inca sase frati, fiind cea mai mica. Din discutiile avute cu asistentul social din comunitate reiese ca nu este o familie cu probleme, parintii nefiind cunoscuti ca si consumatori de alcool. In urma anchetei se va stabili daca a fost vorba despre neglijenta sau de o intamplare nefericita", a declarat directorul adjunct al DGASPC Galati, Ciprian Groza.Fata va mai ramane un timp in spital sub supravegherea medicilor.