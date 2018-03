Curtea Constitutionala a respins legea care ar fi permis alesilor sa aiba calitatea de comerciant persoana fizica

Pe 18 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003.Legea transmisa la promulgare pe 30 decembrie are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 161/2003 in sensul eliminarii incompatibilitatii functiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean cu calitatea de comerciant persoana fizica."Prin modul in care a fost adoptata, dar si prin continutul normativ, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei este neconstitutionala intrucat incalca prevederile art. 1 alin. (3), ale art. 11 alin. (1), ale art. 65 alin. (2) lit. j), ale art. 75 alin. (1) si alin. (5) raportat la art. 105 alin. (2) si ale art. 148 alin. (4) din Constitutie", arata seful statului in sesizarea adresata CCR.