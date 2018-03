Premierul Bulgariei l-a infuriat pe patriarhul rus Kirill

Bulgaria a aniversat sambata 140 de ani de la semnarea Tratatului de la San Stefano, care a pus capat razboiului si a proclamat independenta Bulgariei, ocazie cu care Kirill si patriarhul ortodox bulgar Neofit au tinut o slujba de comemorare. "Am fost foarte lezat de faptul ca, potrivit retoricii oficiale a reprezentantilor statului [bulgar], Polonia, Lituania si Finlanda au jucat aproape acelasi rol cu Rusia", a declarat Kirill, citat de New York Times si preluat de Rador.Kirill l-a laudat in schimb pe presedintele pro-rus Rumen Radev, pentru ca nu a permis sa fie distorsionat "adevarul istoric" si a indemnat institutiile bulgare sa "mentina adevarul indiferent de contextul politic".Reamintim ca premierul bulgar Boiko Borisov le-a scris omologilor sai din Polonia, Romania, Muntenegru, Moldova si Ucraina, multumindu-le pentru participarea unor oameni din aceste tari la razboi. Borisov si-a exprimat o gratitudine similara si in cadrul unor convorbiri telefonice cu presedintii Finlandei si Serbiei."Nici o corectitudine politica nu poate justifica o interpretare istorica falsa", a declarat Kirill, precizand ca regimente rusesti stationate in tari precum Finlanda si Polonia au luat parte la razboi.