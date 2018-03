Primarul Timisoarei a fost amendat de politie, dupa ce s-a "autodenuntat" pe Facebook ca a parcat ilegal pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilitati

"Am gresit si-mi pare nespus de rau!Imi cer scuze de la toate persoanele cu dizabilitati locomotorii si le asigur si asigur pe toata lumea ca am facut-o total neintentionat!Astazi am fost la Spitalul Municipal in vizita la prietenul meu, menestrelul de pe Alba Iulia, Vasile Alecsandri etc., Mircea Parasca, grav bolnav, proaspat iesit de la terapie intensiva dupa ce i s-a amputat un picior, din sold. Am fost cu masina personala, Laguna 2, pe post de sofer si, de indata ce am intrat in curte, portarul m-a indrumat unde sa parchez. Fiind atent la indicatiile lui, binevenite in spatiul restrans in cauza si cu o masina fara senzori (e fabricata in 2001, cumparata second hand), n-am observat ca pe asfalt - asfalt partial acoperit de zapada - era semnul de rezervare pt persoane cu handicap. Evident, portarul nu mi-a spus nimic. Astfel, am ajuns sa fac un lucru pe care nu l-as fi facut, intentionat, niciodata! Acum, nu pot decat sa-mi cer scuze, sa cer inclusiv sa fiu sanctionat pt greseala facuta, conform legii!"Nicolae Robu a pus la dispozitia presei instiintarea de plata primita de la Politie, care arata ca pe 5 martie a fost mendat cu 580 de lei si 3 puncte de penalizare. In document, se arata ca "procesul verbal a fost intocmit urmare a autodenuntarii d-lui Nicolae Robu pe Facebook".Vezi mai jos procesul verbal incheiat de Politie si transmis presei de Nicolae Robu. Vineri, 2 martie, mai multi jurnalisti au parasit conferinta sustinuta de Nicolae Robu, in care acesta nu le-a permis sa ii adreseze intrebari si le-a spus ca "exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri", dupa ce in cursul diminetii ii numise pe Facebook pe jurnalisti "paraziti sociali care traiesc din taxa de protectie si taxa de asmutire!" ( sursa si detalii aici ).Luni, 5 martie 2018,Comisiilor pentru cultura si mass media din Parlamentul Romaniei, Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, dar si ONG-urilor care apara libertatea de exprimare si libertatea presei.In scrisoare, jurnalistii noteaza urmatoarele: "In opinia noastra, toate aceste atacuri la adresa jurnalistilor reprezinta o incalcare a normelor europene de comunicare si o forma de intimidare si incalcare a libertatii de exprimare a mass media. Nu vom mai accepta aceasta atitudine agresiva, nu vom mai tolera accesele verbal suburbane ale primarului Nicolae Robu, care este si presedintele PNL Timis. Ne solidarizam astfel, reprezentantii presei timisorene, intr-un demers comun ce isi propune sa apere dreptul jurnalistilor de a pune intrebari persoanelor publice si de a critica activitatea acestora. Acesta este un prim demers public, iar daca relatiile de comunicare dintre primarul Nicolae Robu si presa nu se vor echilibra, vom apela si la alte forme legale, publice, de protest".