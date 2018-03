Kovesi: Statul are de recuperat peste un miliard de euro in urma deciziilor definitive din dosarele DNA

Sefa Directiei Nationale Anticoruptie a mentionat ca exista un studiu european potrivit caruia inculpatii prefera sa petreaca o perioada in puscarie decat sa li se confiste averile.





“Acest lucru pare sa se confirme in ultimul timp” a spus Kovesi, daugand ca elementul care a schimbat oarecum situatia este introducerea confiscarii extinse.

Judecatorii au dat sentinte definitive si au dispus confiscari de peste un miliard de euro."Acesti bani trebuie sa intre in bugetul statului in urma investigatiilor realizate de DNA”, a spus Kovesi, adaugand ca este nevoie sa se discute si o alta problema.“Trebuie sa ne intrebam ce se intampla cu aceste hotarari, cate sunt executate”, a continuat ea, precizand ca mai departe este responsabilitatea organelor financiare.“Am ajuns in punctul in care trebuie sa vedem ce ne trebuie ca aceste hotarari sa fie aplicate definitiv”, a afirmat Kovesi."Sa ne imaginam ce s-ar face in Romania cu un miliard de euro, bani care ar trebui confiscati", a mai declarat procurorul-sef al DNA.