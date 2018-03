VIDEO Constanta: 13 irakieni si iranieni, descoperiti la granita in microbuze conduse de cetateni moldoveni

Cei in cauza, impreuna soferii au fost preluati de catre politistii de frontiera bulgari pentru continuarea cercetarilor si dispunerea masurilor legale, potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera.Luni, la P.T.F. Negru Voda, judetul Constanta, in urma activitatilor informativ-operative, echipe de control formate din politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si al Politiei de Frontiera Negru Voda, impreuna cu politisti de frontiera bulgari, au desfasurat o actiune pe linia combaterii migratiei ilegale.Astfel, s-a procedat la efectuarea unor verificari amanuntite asupra mai multor mijloace de transport, inmatriculate in Republica Moldova, conduse de cetateni moldoveni, ce efectuau curse regulate pe ruta Turcia - Grecia - Bulgaria - Romania - Republica Moldova.In urma controlului amanuntit, in interiorul a cinci autovehicule, au fost descoperite, ascunse sub banchete si in compartimentele pentru marfa, treisprezece persoane.In cadrul primelor cercetari, s-a stabilit ca cei in cauza sunt cetateni din Irak si Iran, sapte barbati, cinci femei si un minor, fara documente de identitate asupra lor, care au declarat ca intentionau sa ajunga intr-un stat din Vestul Europei.