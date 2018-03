Perchezitii in Bucuresti si 23 de judete intr-un dosar de evaziune fiscala in comertul cu piese auto

Politistii efectueaza marti dimineata 89 de perchezitii pe raza a 23 de judete si in Municipiul Bucuresti la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, informeaza Inspectoratul General.

Astfel, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale - Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, efectueaza 89 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si sediile unor societati comerciale din Arges, Mures, Buzau, Caras-Severin, Timis, Alba, Constanta, Mehedinti, Neamt, Covasna, Cluj, Brasov, Harghita, Arad, Bihor, Valcea, Gorj, Olt, Dolj, Prahova, Maramures, Ilfov, Galati si municipiul Bucuresti.

Actiunea se desfasoara in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Din cercetari au reiesit indicii ca, din mai 2015 si pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale cu profil de activitate comert cu piese auto ar fi omis in tot sau in parte sa evidentieze in actele contabile ori in alte documente legale operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate.