Un deputat rus propune pedeapsa cu moartea pentru strainii care se amesteca in alegerile rusesti

Kremlinul a suspendat in urma cu doua decenii, prin moratoriu, folosirea pedepsei cu moartea, prevazuta de legislatia rusa, pentru ca Rusia sa poata deveni membru al Consiliului Europei."Ar trebui sa le dam 25 de ani (de inchisoare pentru interferente in alegerile rusesti. Sau pedeapsa cu moartea, pentru ca afecteaza ordinea constitutionala", a spus pentru agentia RIA Leonid Kalashnikov, membru al Dumei de Stat."Este cea mai grava infractiune posibila, in afara de viol si crime", a adaugat el. Declaratia sa vine dupa ce mai multi inalti oficiali de la Moscova au sustinut ca au dovezi ca SUA incearca sa se amestece in alegerile din Rusia. Rusia nu ii va extrada “niciodata” pe cei 13 cetateni ai sai pusi sub acuzare luna trecuta de procurorul special Robert Mueller pentru ca s-ar fi amestecat in 2016 in alegerile din SUA, a declarat Vladimir Putin.