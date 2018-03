Simularea Evaluarii Nationale continua; marti - proba la Matematica

Probele incep la ora 9,00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite subiectele.Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30.Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de doua ore din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev.Corectarea lucrarilor va fi realizata, in baza unor bareme care asigura unitatea si obiectivitatea evaluarii si notarii la nivel national, de catre doi profesori din unitatile de invatamant in care elevii sustin simularea.Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. Totusi, in situatiile exceptionale in care se doreste consemnarea notelor in catalog, acest lucru se poate face in baza unei cereri scrise depuse de cei interesati. In acelasi timp, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral in vederea adoptarii unor masuri adecvate fiecarei situatii in parte, scopul fiind imbunatatirea performantelor scolare.MEN precizeaza ca obiectivele simularii sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care il vor sustine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregatire atins in aceasta etapa, precum si optimizarea pregatirii in vederea obtinerii unor rezultate satisfacatoare la probele din luna iunie.