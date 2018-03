Carmen Dan: Este necesara introducerea posibilitatii platii orelor suplimentare pentru angajatii Ministerului Afacerilor Interne

Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan sustine ca este necesara introducerea posibilitatii platii orelor suplimentare pentru angajatii ministerului din operativ sau care desfasoara activitati cu caracter neprevazut, mecanismul de plata a orelor suplimentare, daca va fi aprobat, urmand sa functioneze incepand cu luna aprilie, iar primele ore suplimentare vor fi platite in luna iunie, potrivit news.ro.

Carmen Dan a facut luni o declaratie de presa in care a precizat ca in urma discutiilor purtate cu reprezentanti ai Guvernului s-a ajuns la concluzia ca orele suplimentare care nu pot fi recompensate cu timp liber - in special din cauza deficitului de personal - in urmatoarele 60 de zile dupa prestarea acestor ore, sa fie platite.

Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru va fi dispusa de seful ierarhic, in scris, fara a depasi 180 de ore anual, in situatii deosebite putand fi depasit, dar nu mai mult de 360 de ore anual, spune ministrul.

"Conform discutiilor purtate cu Ministerul Finantelor Publice plata orelor suplimentare ar urma sa se efectueze astfel incat sa se incadreze intr-o limita din suma soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda. Pentru a respecta aceste prevederi, structurile MAI isi vor adapta programul de lucru, incurajand formule ale acestuia care sa asigure munca in ture/schimburi, astfel incat sa fie respectat timpul liber corespunzator necesar angajatilor pentru refacerea capacitatii de munca", explica ministrul de Interne.

Carmen Dan mai precizeaza ca in perioada urmatoare structurile ministerul vor stabili care sunt tipurile de activitati care necesita prezenta operativa pentru rezolvarea unor situatii deosebite, astfel incat acestea sa fie prevazute in Ordinul de Ministru care va reglementa functionarea acestui mecanism de plata a orelor suplimentare.

Astfel, daca amendamentul va fi aprobat in Parlament, acest mecanism ar urma sa functioneze incepand cu luna aprilie, iar primele ore suplimentare sa poata fi platite din luna iunie 2018, adica dupa parcurgerea acelui interval de 60 de zile cat ar fi legal pentru a se acorda timpul liber corespunzator.

De asemenea, Carmen Dan a spus ca a discutat cu ministrul Justitiei inclusiv pentru plata orelor suplimentare lucrate de personalul din penitenciare. In ceea ce priveste salarizarea jandarmilor si a politistilor, ministrul de Interne a spus ca trebuie sa existe un echilibru, astfel ca sustine acordarea indemnizatiei de 10 la suta pentru jandarmii din grupele de interventie, care ar urma sa intre in vigoare in aprilie, daca acest amendament va fi aprobat de Parlament.

"As vrea sa subliniez ca sunt preocupata si sustin orice demers de imbunatatire a salarizarii personalului MAI insa nu trebuie sa uitam ca in acest minister nu sunt doar nevoi salariale, ci si necesitati privind dotarile logistice, echipamente de protectie, mijloace de mobilitate, reabilitarea sediilor, dar si alte aspecte care contribuie si ele la ceea ce inseamna imbunatatirea conditiilor de munca si eficientizarea muncii", a mai spus Carmen Dan, amintind de achizitia de autospeciale pentru structurile ministerului in valoare de 120 de milioane de lei.