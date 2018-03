Bernd Fabritius, presedintele sasilor transilvaneni din Germania,  a fost numit Imputernicit al Guvernului Federal pentru Imigrare si Minoritati Nationale

"Ma simt deosebit de onorat pentru increderea acordata si numirea mea de catre CSU in functia de Imputernicit al Guvernului Federal pentru Imigrare si Minoritati Nationale. Aceasta sarcina importanta este o provocare pe care mi-o asum cu placere. Astfel, pornesc pe urmele domnului Horst Waffenschmidt, Dr. Christoph Bergner, Hartmut Koschyk precum si Dr. Gunter Krings - si ma voi dedica in totalitate pentru indeplinirea cu succes a acestei sarcini", a declarat Bernd Fabritius, citat intr-un comunicat al Federatiei Expatriatilor.Acesta a salutat si decizia numirii vicepresedintelui Federatiei Expatriatilor, Stephan Mayer, in functia de Secretar de Stat al viitorului Ministru de Interne, Horst Seehofer."Chiar daca nu s-au publicat inca informatii suplimentare cu privire la atribuirea sarcinilor si a altor prevederi in cadrul guvernului, aceste decizii ofera deja garantia ca preocuparile refugiatilor si imigrantilor, precum si interesele minoritatilor germane din zonele si tarile de resedinta vor continua sa fie reprezentate la cel mai inalt nivel", a afirmat Bernd Fabritius.Bernd Fabritius este presedintele Asociatiei Sasilor Transilvaneni din Germania si s-a nascut la Agnita, in judetul Sibiu, in 1965.A urmat cursurile Liceului Brukenthal din Sibiu si in 1984 a emigrat cu parintii in Bavaria, la Waldkraiburg, unde bunicul matern se stabilise dupa ce a fost deportat din Romania in Uniunea Sovietica, potrivit wikipedia In anul 2007 Fabritius a fost ales presedinte al Asociatiei Sasilor Transilvaneni din Germania. La alegerile din 2013 a candidat pe listele Uniunii Crestin-Sociale (CSU) din landul Bavaria si a obtinut un loc in Bundestag.