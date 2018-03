Judecatoria Slobozia a admis, in prima instanta, cererea de eliberare conditionata a lui Ioan Becali, la doua saptamani dupa condamnare

Magistratii Judecatoriei Slobozia au admis luni, in prima instanta, cererea de eliberare conditionata formulata de fostul impresar Ioan Becali, relateaza Agerpres. Decizia instantei nu este definitiva.





Potrivit deciziei Judecatoriei Slobozia, instanta "dispune liberarea conditionata a petentului-condamnat Becali Ioan, detinut in Penitenciarul Slobozia, pentru restul ramas neexecutat din executarea pedepsei de 7 ani si patru luni de inchisoare, aplicata prin sentinta penala pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti".





Fostul impresar a fost incarcerat cu doar doua saptamani in urma, pe 20 februarie 2018, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a condamnat definitiv in dosarul mitei pe care a dat-o fostei judecatoare Geanina Terceanu pentru a-l achita in dosarul Transferurilor.





Fratele sau, Victor Becali, a primit, in acelasi dosar, 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare.





Instanta suprema a respins apelurile celor doi, fiind mentinute pedepsele date in noiembrie 2016 de Curtea de Apel Bucuresti.





In acelasi dosar, Cristian Borcea, fost presedinte executiv al clubului de fotbal Dinamo, a fost achitat. Initial, Borcea primise la Curtea de Apel Bucuresti o pedeapsa de 7 ani si 10 luni inchisoare. El se afla in prezent la Penitenciarul Jilava, unde executa o condamnare de 6 ani si 4 luni primita in dosarul transferurilor din fotbal.





Fosta judecatoare Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani, de la aceasta fiind confiscata si suma de 185.000 euro, banii reprezentand mita primita.